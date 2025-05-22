مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بالقرب من المتحف اليهودي في واشنطن

أفادت قناة "إيه بي سي نيوز- ABC News" الأميركيّة نقلًا عن مصادر أمنيّة، بـ"مقتل شخصين في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في العاصمة الأميركيّة ​واشنطن​".

من جهتها، أعلنت وزيرة الأمن الدّاخلي الأميركيّة "مقتل موظّفَين في السّفارة الإسرائيليّة، بإطلاق النّار قرب المتحف اليهودي في واشنطن".

واعتبر السّفير الإسرائيلي لدى الأمم المتّحدة داني دانون، في تصريح، أنّ "إطلاق النّار المميت الّذي وقع خارج المتحف اليهودي في واشنطن، هو عمل إرهابي معادٍ للسّامية"، مشدّدًا على أنّ "إلحاق الضّرر بالمجتمع اليهودي هو تجاوز للخطّ الأحمر. ونحن على ثقة بأنّ السّلطات الأميركيّة ستتّخذ إجراءات صارمة ضدّ المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي".