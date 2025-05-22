كارني: كندا تبحث الانضمام لمشروع "القبة الذهبية" الأميركي للدفاع الصاروخي

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنّ بلاده أجرت مناقشات "رفيعة المستوى" مع الولايات المتحدة تناولت إمكانية انضمامها إلى "القبة الذهبية"، مشروع الدرع الصاروخية الذي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبنائه.
وأشار خلال مؤتمر صحافي إلى أنّ "لدينا القدرة، إذا ما رغبنا بذلك، على المشاركة في القبة الذهبية من خلال استثمارات بالشراكة (مع الولايات المتحدة). هذا أمر ندرسه وناقشناه على مستوى رفيع".
وكان قد كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلثاء، عن خطط لبناء "قبة ذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مؤكدا أن هذه الدرع الصاروخية ستصبح قيد الخدمة في غضون ثلاث سنوات.
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