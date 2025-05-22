أعلنت وزارة خارجية الأوروغواي، أنّها استدعت السفيرة الإسرائيلية في مونتيفيديو ميخال هيرشكوفيتز "لتوضيح الحقائق المبلّغ عنها" في أعقاب إطلاق الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، أعيرة نارية تحذيرية باتجاه دبلوماسيين أجانب، بينهم سفير الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنّ "وفدا من السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، بمن فيهم سفير الأوروغواي فرناندو أرويو، هوجم بأعيرة نارية من قبل جنود إسرائيليين"، داعية إسرائيل إلى "التحقيق في هذه الواقعة، واتّخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الطاقم الدبلوماسي".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الأوروغواي استدعت سفيرة إسرائيل للاستيضاح عن إطلاق النار قرب دبلوماسيين بالضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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