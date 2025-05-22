أشار موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلًا عن نائب مدير "سي آي أيه"، أنّ "روسيا ستظل تشكل أولوية لجمع معلومات استخباراتية إلى جانب إيران وكوريا الشمالية". وأكّد أن "الصين تشكل تهديدا وجوديا للأمن الأميركي بطريقة لم نواجهها من قبل".

كانت هذه تفاصيل خبر "أكسيوس" عن نائب مدير "سي آي أيه": الصين تشكل تهديدا وجوديا للأمن الأميركي بطريقة لم نواجهها من قبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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