قائد شرطة واشنطن: المشتبه به بإطلاق النار قرب المتحف اليهودي صرخ "الحرية لفلسطين" أثناء إلقاء القبض عليه

اشار قائد شرطة واشنطن، الى أن "المشتبه به في إطلاق النار قرب المتحف اليهودي صرخ "الحرية لفلسطين" أثناء إلقاء القبض عليه"، لافتا الى أن "التحقيقات الجارية ما زالت أولية وما زلنا نحقق في الدوافع وراء إطلاق النار". واضح أن "لم تصلنا أي معلومات استخباراتية بشأن عمل إرهابي أو جريمة كراهية في المدينة".

واضاف أن "مطلق النار المعتقل يدعى إلياس رودريغيز ويبلغ من العمر 30 عاما"، مؤكدة أن "ليس لدى مطلق النار أي سوابق معروفة تجعله محل مراقبة من قبل أجهزة إنفاذ القانون".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت قناة "إيه بي سي نيوز" الأميركية نقلا عن مصادر أمنية، بـ"مقتل شخصين في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في العاصمة واشنطن".

من جهتها، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية "مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية، بإطلاق النار قرب المتحف اليهودي في واشنطن".