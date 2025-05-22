الجيش الإسرائيلي زعم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن وتسبب بتفعيل صفارات الإنذار

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، "أنّنا اعترضنا فجرًا صاروخًا أُطلق من ​اليمن​، وتسبّب في تفعيل صفارات الإنذارات في مناطق عدّة وسط البلاد".

وكانت قد أفادت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة في وقت سابق، بـ"تفعيل صفّارات الإنذار وسط إسرائيل بعد رصد صاروخ أُطلق من اليمن".