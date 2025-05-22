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ذكرت وكالة الأنباء المركزيّة الكوريّة الشّماليّة، أنّ "حادثًا خطيرًا" وقع في حوض لبناء السّفن في مدينة "تشونغجين" السّاحليّة الشّرقيّة، خلال حفل تدشين سفينة حربيّة حديثة البناء تزن 5,000 طن، حضره زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
وأشارت إلى "قلّة خبرة القيادة والإهمال التّشغيلي" أثناء عمليّة إطلاق المدمّرة، حيث تحرّكت شريحة الإطلاق من مؤخّرة السّفينة أوّلًا وانفصلت عنها، بينما فشلت الشّاحنة المسطّحة في التّحرّك بالتّوازي، لافتةً إلى أنّ بعض الأجزاء من قاع السّفينة الحربيّة "تحطّمت"، ممّا أدّى إلى خلل في توازن السّفينة، ولم تتمكّن مقدّمتها من مغادرة المجرى.
وكشفت الوكالة أنّ "الزّعيم الكوري الشّمالي أجرى تقييمًا صارمًا للحادث، حيث قال إنّه حادث خطير وعمل إجرامي ناجم عن الإهمال المطلق وعدم المسؤوليّة، والاعتماد على التّجريبية غير العلميّة الّتي تخرج عن حدود الممكن، ولا يمكن التّسامح معها".
كانت هذه تفاصيل خبر زعيم كوريا الشمالية ندد بفشل إطلاق سفينة حربية: حادث خطير وعمل إجرامي لا يمكن التسامح معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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