شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا.. الأمطار والفيضانات تقتل شخص وتقطع السبل بـ50 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سقط قتيل وتقطعت السبل بنحو 50 ألف شخص جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت في شرق أستراليا اليوم الخميس، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، للصحفيين: "ينبغي عليّ أن أقول أيضًا إننا نستعد لمزيد من الأخبار السيئة خلال الساعات الـ24 المقبلة".

وأضاف: "لقد كانت هذه الكارثة الطبيعية مروعة لهذا المجتمع".

تحذيرات لملايين السكان



كانت السلطات الأسترالية أطلقت تحذيرات عاجلة لملايين السكان في ولاية نيو ساوث ويلز، مع بدء موجة من الأحوال الجوية والفيضانات العنيفة التي تضرب المناطق الشرقية من أستراليا، تشمل أمطارًا غزيرة ورياحًا عاتية يُتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، "إن كميات الأمطار المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة قد تعادل ما يهطل عادة خلال شهر كامل، مع تسجيل أكثر من 100 ملم من الأمطار منذ مساء الأحد، لا سيّما في سيدني والساحل المركزي للولاية".