شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تبحث الانضمام لمشروع "القبة الذهبية" الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده كندا أجرت مناقشات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة، تناولت إمكانية انضمامها إلى "القبة الذهبية"، مشروع الدرع الصاروخية الذي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبنائه.

وقال كارني خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "لدينا القدرة، إذا ما رغبنا في ذلك، على المشاركة في القبة الذهبية من خلال استثمارات بالشراكة مع الولايات المتحدة، هذا أمر ندرسه وناقشناه على مستوى رفيع".

إنشاء درع صاروخي

أعلن الرئيس دونالد ترامب مشروعًا ضخمًا لإنشاء درع صاروخي أطلق عليه اسم "القبة الذهبية"، يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من الهجمات الصاروخية الخارجية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأمريكي بأني سأبني درعًا صاروخيًا متطورًا، ويسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميًا هيكلية هذه المنظومة الجديدة".



وأشار إلى أن تكلفة المشروع ستصل إلى نحو 175 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه "القبة الذهبية" ستدخل الخدمة قبل نهاية ولايته الثانية، حال فوزه بالانتخابات المقبلة.

ما القبة الذهبية؟

"القبة الذهبية" هي منظومة دفاعية أمريكية قيد التطوير تهدف إلى اعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة قبل أن تصل إلى الأراضي الأمريكية.

وتهدف هذه المنظومة لأن تكون شاملة وقادرة على التعامل مع مختلف أنواع التهديدات الجوية.

وفي نهاية يناير الماضي، وقّع ترامب مرسومًا رئاسيًا لبدء تنفيذ المشروع، الذي وصفه البيت الأبيض بأنه "قبة حديدية أمريكية متكاملة"