رئيس جنوب أفريقيا: لم يتم التطرق إلى قضية محكمة العدل الدولية خلال محادثات الغداء مع ترامب

أعرب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا عن أمله في أن يحضر نظيره الأميركي دونالد ترامب قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها جوهانسبرغ في تشرين الثاني المقبل، وذلك على الرغم من التوتر الذي ساد اجتماعهما في المكتب البيضوي الأربعاء.
واوضح رامابوزا للصحافيين بعد زيارته للبيت الأبيض "آمل في أن يأتي ترامب إلى جنوب أفريقيا". ولفت الى انه لم يتم التطرق إلى قضية محكمة العدل الدولية خلال محادثات الغداء مع ترامب، واردف "نريد أن نكون جزءا من العملية بين إسرائيل والفلسطينيين".
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