أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل تستعد لضرب منشآت إيران النووية إذا انهارت المفاوضات بين واشنطن وطهران

اشار موقع أكسيوس الاميركي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الى ان إسرائيل تستعد لضرب منشآت إيران النووية إذا انهارت المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.

ولفت أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الى ان أي ضربة على إيران لن تكون واحدة بل ستكون حملة عسكرية تستمر أسبوعا على الأقل.

وذكر "أكسيوس" بحسب مسؤول إسرائيلي، بان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عقد اجتماعا حساسا مع وزراء ومسؤولي الأمن والاستخبارات بشأن المحادثات النووية.