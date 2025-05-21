الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض قذيفة صاروخية أطلقت من شمال قطاع غزة باتجاه عسقلان دون إصابات

اعلن الجيش الإسرائيلي بان سلاح الجو اعترض قذيفة صاروخية أطلقت من شمال قطاع غزة باتجاه عسقلان دون إصابات. وفي السياق، اعلنت سرايا القدس بانها قصفت أسدود وعسقلان برشقة صاروخية، ردا على المجازر الصهيونية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. واعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بان صفارات الإنذار دوت في عسقلان.

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