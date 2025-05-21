خارجية البرتغال: استدعاء سفير إسرائيل احتجاجا على هجوم قوات إسرائيلية على دبلوماسيين وصحفيين في جنين

أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية، عن "استدعاء سفير إسرائيل احتجاجًا على هجوم قوات إسرائيلية على دبلوماسيين وصحفيين بمدينة جنين" في الضفة الغربية.
وفي وقت سابق ندد الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية عدّة بإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي باتجاه وفد دبلوماسي أوروبي عربي كان في جولة في جنين بالضفة الغربية.
هذا، وبرر الجيش الإسرائيلي عملية إطلاق النار بزعمه إنّه أطلق "طلقات تحذيرية"، بعد أن "انحرف" الوفد الدبلوماسي الأوروبي والعربي عن "المسار المعتمد ودخل منطقة لم يُصرح له بالتواجد فيها" في جنين في الضفة الغربية.
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