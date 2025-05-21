رئيس جنوب إفريقيا ردا على ترامب: دستورنا يضمن ويحمي ملكية الأراضي كما يحمي جميع مواطنينا

ردّ رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا على ما عرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اللقاء بينهما في البيت الأبيض بشأن مزاعم "إبادة جماعية" بحق المزارعين البيض في بلاده، حيث شدد على أنّ "هذه ليست سياسات الحكومة".

وقال: "ديمقراطيتنا تسمح بالتنوع وحرية التعبير وسياسة حكومتنا تتعارض تماما مع ما تحدث عنه ترمب"، موضحًا أنّه "هناك إجرام في بلدنا والأشخاص الذين يقتلون ليسوا من البيض فقط".

وأضاف ردًا على ترامب "أنت شريك لجنوب أفريقيا وتثير المخاوف وأنا أرغب في بحثها معك"، موضحًا أنّ "دستورنا يضمن ويحمي ملكية الأراضي كما يحمي جميع مواطنينا".

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال استقباله رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إلى "أنني سأبحث مع رئيس جنوب أفريقيا قضايا عدة بينها قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها جنوب أفريقيا"، وقال: "كثيرون يشعرون بالقلق تجاه جنوب إفريقيا وسنبحث ذلك اليوم".

وطلب ترامب من موظفيه في البيت الأبيض عرض مقاطع فيديو تتعلق بمزاعم إبادة جماعية في جنوب أفريقيا خلال اجتماعه مع رامافوزا، وقال: "سنبحث مسألة الاستيلاء على أراضي البيض في جنوب إفريقيا ولا أعرف ماذا أريد من رامافوزا أن يفعل بشأن وضع المزارعين البيض".