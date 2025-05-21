وزير خارجية عُمان: الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران وأميركا ستعقد بروما في 23 أيار

أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أنّ الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية ستعقد في روما في 23 أيار.

وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى "أننا ندرس إمكانية مشاركتنا في الجولة المقبلة من المفاوضات مع أميركا".

ويأتي ذلك في ظل اعتراض سلطات إيران على تصريحات أميركية تتحدث عن رفض مسألة تخصيب اليروانيوم بشكل كامل، في حين تؤكد طهران على حقها بالطاقة النووية السلمية.

وأمس، أشار المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، إلى أنّه "كانت هناك مفاوضات غير مباشرة مع أميركا في عهد رئيسي، ولكن دون نتائج. ولم يُسمح للعدو أن يقول إنه جلب إيران إلى طاولة المفاوضات بالتهديدات. وما زلنا لا نعتقد أن الأمر سيصل إلى أي نتيجة ولا نعرف ماذا سيحدث"، في المفاوضات النووية.

وشدد على أنّه "ينبغي على الجانب الأميركي الذي يشارك في هذه المفاوضات غير المباشرة أن يتحدث ويتفاوض وأن يكف عن إطلاق تصريحات عبثية وفارغة".

وأكّد الخامنئي أنّ " تصريحات أميركا بشأن تخصيب اليورانيوم وقاحة"، مضيفًا "القول بأننا لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم هو خطأ كبير ولا ننتظر إذن أي جانب للتخصيب. الجمهورية الإسلامية لها سياسة ولها منهج وهي تنتهج سياسة خاصة بها".