وزير التربية: تحية إلى تلامذة الجنوب حيث تتعرض قراهم لاعتداءات دائمة كان آخرها على عين بعال

وجهت وزيرة التربية ريما كرامي "تحية إلى تلامذة الجنوب الذين تتعرض قراهم وبلداتهم لاعتداءات دائمة كان آخرها اليوم على بلدة عين بعال".

وخلال مهرجان ثقافي فني تربوي تحت عنوان "كزدورة بلبنان" في "ثانوية رياض الصلح" الرسمية المختلطة، وصفت كرامي "ثانوية رياض الصلح بالنموذجية، اذ تمتلك من المواصفات ما يؤهلها لذلك"، مشيدة ب"مهنية مديرتها وتميزها". واكدت "العمل على تعميم هذا النموذج على كل المدارس الرسمية"، ولفتت الى ان "ما قام به التلامذة اليوم دليل على قدرة المدرسة الرسمية على النهوض والتطور".

وبعد كلمة ترحيبية من مديرة الثانوية عبير حمصي قدم تلامذة الثانوية عروضا فنية فلكلورية لبنانية، وفي ختام الحفل كانت جولة لوزيرة التربية والحضور على المعرض التراثي الذي انجزه تلامذة الثانوية.