وجهت وزيرة التربية ريما كرامي "تحية إلى تلامذة الجنوب الذين تتعرض قراهم وبلداتهم لاعتداءات دائمة كان آخرها اليوم على بلدة عين بعال".
وخلال مهرجان ثقافي فني تربوي تحت عنوان "كزدورة بلبنان" في "ثانوية رياض الصلح" الرسمية المختلطة، وصفت كرامي "ثانوية رياض الصلح بالنموذجية، اذ تمتلك من المواصفات ما يؤهلها لذلك"، مشيدة ب"مهنية مديرتها وتميزها". واكدت "العمل على تعميم هذا النموذج على كل المدارس الرسمية"، ولفتت الى ان "ما قام به التلامذة اليوم دليل على قدرة المدرسة الرسمية على النهوض والتطور".
وبعد كلمة ترحيبية من مديرة الثانوية عبير حمصي قدم تلامذة الثانوية عروضا فنية فلكلورية لبنانية، وفي ختام الحفل كانت جولة لوزيرة التربية والحضور على المعرض التراثي الذي انجزه تلامذة الثانوية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التربية: تحية إلى تلامذة الجنوب حيث تتعرض قراهم لاعتداءات دائمة كان آخرها على عين بعال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.