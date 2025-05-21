اعربت "نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع" في لبنان، في بيان، اليوم، عن "استنكارها الشديد لما تعرّض له الزميل علي حنقير من اعتداء جسدي ولفظي من قبل عناصر من شرطة بلدية صيدا، أثناء قيامه بمهامه الإعلامية".
ودانت "هذا التصرف غير المقبول، الذي طال حرية العمل الإعلامي ومستلزماته"، مشددة على "ضرورة احترام دور الإعلاميين وعدم التعرض لهم خلال أدائهم لواجبهم المهني".
ودعت "وزير الداخلية والبلديات إلى متابعة هذا الاعتداء واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المرتكبين، بما يضمن محاسبتهم وحماية الكادر الإعلامي من أي تجاوزات مستقبلية"، مؤكدة "دعمها الكامل للزميل حنقير"، ومحتفظة "بحقها في اتخاذ الخطوات القانونية المناسبة".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة العاملين في المرئي والمسموع دانت الاعتداء على الزميل حنقير في صيدا: لاحترام دور الإعلاميين وعدم التعرض لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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