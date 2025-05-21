وزيرة الشؤون الاجتماعية: ننفذ زيارات تفقدية للمؤسسات الشريكة لضمان جودة الخدمات المقدّمة للمستفيدين من الوزارة

أعلن المكتب الاعلامي لوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، أنّها "باشرت وفريق العمل في الوزارة، بتنفيذ زيارات تفقدية نهارية ومسائية إلى المؤسسات الشريكة، في إطار الحرص على ضمان جودة الخدمات المقدّمة للمستفيدين من وزارة الشؤون الاجتماعية من أطفال، مسنين، أحداث، أشخاص ذوي إعاقة، ونساء، وذلك بهدف التحقق من أوضاع المستفيدين والتأكد من احترام معايير الرعاية والحماية".

وأكدت الوزارة "استعدادها التام لتلقي أي شكوى أو مراجعة تتعلق بحماية المستفيدين وكرامتهم".