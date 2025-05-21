الصحة: سقوط شهيد في الغارة الإسرائيلية على بلدة عيترون

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة عيترون - قضاء بنت جبيل، أدت إلى سقوط شهيد".

في وقت سابق، أفادت معلومات صحفية، عن غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة عيترون.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.