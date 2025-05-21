مخاتير جبيل زاروا جمعية "مِن حقّي الحياة" في مركزها الرئيسي في جبيل وثمنوا الاعمال التي تقوم بها

لبّى مخاتير مدينة جبيل دعوة رئيس جمعية" مِن حقّي الحياة " الخوري د. طوني الخوري، إلى زيارة مركزها الرئيسي في جبيل. وفي كلمته الترحيبية، بارك الخوري للمخاتير انتخابهم، وتمنى لهم التوفيق، وأشاد بالدور الكبير الذي يضطلعون به في خدمة المدينة والناس والخير العام. ومن ثمّ قام بِعَرض مصوّر عَرّف من خلاله بالجمعية وأهدافها والنشاطات التي تقوم بها في خدمة المدينة والقضاء.

وبدورهم، ثمّن المخاتير الجمعية والأعمال التي تقوم بها والتي طالت كل المجتمع الجببيلي بكافة أطيافه ومنظماته.