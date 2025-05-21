إطلاق نار على وفد دبلوماسي في جنين: استنكار دولي وتحقيقات إسرائيلية مستمرة

الشارقة - اميمة ياسر - أثارت حادثة إطلاق النار على وفد دبلوماسي دولي قرب مدخل مخيم جنين شمال الضفة الغربية اليوم، استنكاراً واسعاً على الصعيد الدولي، حيث طالبت عدة دول بتوضيحات عاجلة وتحقيق شفاف حول الحادث.

ووفقاً للتفاصيل، قام الجيش الإسرائيلي بإطلاق طلقات تحذيرية باتجاه الوفد، وهو ما وصفه وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، بأنه "تهديدات غير مقبولة"، مشدداً على ضرورة الحصول على توضيحات فورية من الحكومة الإسرائيلية. وأضاف أن "التهديدات بحق الدبلوماسيين لا يمكن التساهل معها"، في حين استدعت الخارجية الإيطالية السفير الإسرائيلي في روما لمناقشة الواقعة.

من جهتها، نددت وزارة الخارجية الإسبانية بشدة بالحادث، مؤكدة أن أحد الدبلوماسيين الإسبان كان ضمن الوفد وهو بخير، فيما أعلنت أنها بصدد التنسيق مع دول أخرى للرد بشكل مشترك. كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اعتبرت الحادث "غير مقبول" داعيةً إلى إجراء تحقيق جاد ومحاسبة المسؤولين.

الوفد الذي ضم ممثلين من حوالي 25 دولة، كان في زيارة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في مخيم جنين في ظل الحصار المستمر والدمار الناجم عن العدوان الإسرائيلي. وكان الموكب، الذي يتكون من نحو 20 سيارة، يحمل علامات واضحة لهويته الدبلوماسية.

وقد أقر الجيش الإسرائيلي في بيان له بإطلاق الطلقات التحذيرية، مؤكداً أن الحادث وقع بعد "انحراف" الوفد عن المسار المتفق عليه في منطقة تشهد عمليات عسكرية. وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الوفد دخل منطقة محظورة مما دفع الجيش لاتخاذ الإجراءات الاحترازية.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الهجوم، معتبرةً أن الحادث يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي، خاصةً اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تحمي البعثات الرسمية، مطالبةً المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف مثل هذه الانتهاكات.