مندوب إيران بمجلس الأمن: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وبدعم أميركي تهدد السلم في المنطقة

أشار مندوب إيران في مجلس الأمن الدولي أمير سعيد إيرواني، إلى "أننا نرحب بقرارات رفع العقوبات عن سوريا وعدم تسييس المساعدات".

كلام المندوب الإيراني جاء خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا.

ولفت المندوب الإيراني إلى أنّ "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا وبدعم أميركي تهدد السلم في المنطقة"، كما ذكر أنّ "المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا تمثل تهديدا للدول المجاورة".

وفي وقت سابق، أشار نائب المندوب السوري في مجلس الأمن قصي الضحاك، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا، إلى أنّ "إسرائيل تمعن في اعتداءاتها على الأراضي السورية في انتهاك جسيم للقانون الدولي".

ولفت إلى "أننا نطالب بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية وإنهاء احتلالها لكل الأراضي التي احتلتها بما فيها الجولان"، في ظل تقارير تتحدث عن محادثات سورية إسرائيلية عبر وسطاء.