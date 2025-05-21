نائب مندوب سوريا بمجلس الأمن: نطالب بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية

أشار نائب المندوب السوري في مجلس الأمن قصي الضحاك، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا، إلى أنّ "إسرائيل تمعن في اعتداءاتها على الأراضي السورية في انتهاك جسيم للقانون الدولي".
ولفت إلى "أننا نطالب بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية وإنهاء احتلالها لكل الأراضي التي احتلتها بما فيها الجولان"، في ظل تقارير تتحدث عن محادثات سورية إسرائيلية عبر وسطاء.
وأشار نائب المندوب السوري إلى "أننا نتعهد بالوفاء لمن ساندنا في محنتنا ولن ننسى من مد إلينا يد العون"، وقال: إنّ "رفع العقوبات يتيح آفاق تخفيف الأزمة الإنسانية ويسرع التعافي الاقتصادي بسوريا".
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