خارجية مصر تدين إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه دبلوماسيين بينهم السفير المصري في الضفة الغربية

دانت وزارة الخارجية المصرية "بأشد العبارات إطلاق الجيش الإسرائيلي طلقات نارية، خلال زيارة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية من دول مختلفة لمدينة جنين، ومنهم السفير المصري".

ولفتتت الخارجية المصرية في بيان، الى انها "تشدد جمهورية مصر العربية على رفضها المطلق لتلك الواقعة التي تعد منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية، وتطالب الجانب الإسرائيلي بتقديم التوضيحات اللازمة حول ملابسات تلك الواقعة".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار قرب وفد دبلوماسي، قائلا إنه انحرف عن طريق معتمد في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي كانوا ضمن الوفد الذي زار مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكر الجيش إن الوفد "انحرف عن المسار المعتمد ودخل منطقة غير مصرح له بالتواجد فيها"، وإن الجنود أطلقوا "طلقات تحذيرية لإبعاد أعضائه". وأكد الجيش عدم وقوع إصابات أو أضرار.