نيويورك تايمز: أميركا تقبل رسميا طائرة فاخرة قدمتها قطر لترامب

افادت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية بان أميركا قبلت رسميا طائرة فاخرة قدمتها قطر للرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وصرّحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الاثنين، أن الطائرة القطرية الفاخرة المثيرة للجدل التي أعلن الرئيس دونالد ترامب اعتزامه قبولها هي "مشروع القوات الجوية" وأن ترامب "لا علاقة له بها".

ونفت ليفيت التقارير التي تفيد بأن العائلة المالكة القطرية ستهدي إدارة ترامب الطائرة الفاخرة، التي سيتم تعديلها واستخدامها كطائرة رئاسية خلال فترة ولاية ترامب الثانية. وانتقدت وسائل الإعلام لما وصفته بـ"التضليل الإعلامي" حول هذه الهدية.