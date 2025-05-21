الجيش الإسرائيلي زعم اغتيال قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في بلدة ياطر

زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، اغتيال "قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله"، في بلدة ياطر في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة ياطر- قضاء صور، أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.