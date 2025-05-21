"يسرائيل هيوم": إسرائيل وتركيا توصلتا إلى تفاهمات بشأن تنسيق أنشطتهما العسكرية في سوريا

أكّد مصدر إسرائيلي رسميّ لصحيفة "يسرائيل اليوم"، أن "إسرائيل وتركيا توصلتا إلى تفاهمات بشأن تنسيق أنشطتهما العسكرية في سوريا، بهدف منع الاحتكاك بين القوات".

ولفت المصدر إلى أن "إسرائيل تمسكت بموقفها بأن جنوب سوريا سيبقى منزوع السلاح".

وسبق وأن أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، نقلًا عن مصدر إسرائيلي مطلع، بأنّ "محادثات مباشرة عقدت بين مسؤول إسرائيلي وممثلين عن الحكومة السورية في أذربيجان بحضور مسؤولين أتراك".

ولفت المصدر إلى أنّ "المحادثات عن الجانب الإسرائيلي حضرها رئيس مديرية العمليات في الجيش الإسرائيلي".

وسبق وأن كشف الرئيس السوري أحمد الشرع أن هناك مفاوضات "غير مباشرة" بين بلاده وإسرائيل عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع وعدم فقدان السيطرة، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على سوريا.

وأفادت رويترز بأن الإمارات أنشأت قناة اتصال خلفية للمحادثات بين إسرائيل وسوريا، في الوقت الذي يسعى فيه حكام سوريا الجدد إلى الحصول على مساعدة إقليمية لإدارة علاقة عدائية على نحو متزايد مع إسرائيل.