وزير خارجية إسبانيا: استدعينا السفير الإسرائيلي إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار خلال زيارة دبلوماسيين لجنين

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في بيان، "أننا استدعينا السفير الإسرائيلي في مدريد إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار خلال زيارة دبلوماسيين"، إلى جنين في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق ندد الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية عدّة قامت بإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي باتجاه وفد دبلوماسي أوروبي عربي كان في جولة في جنين بالضفة الغربية، في حين برر الجيش الإسرائيلي ذلك بزعمه إنّه أطلق "طلقات تحذيرية"، بعد أن "انحرف" الوفد الدبلوماسي الأوروبي والعربي عن "المسار المعتمد ودخل منطقة لم يُصرح له بالتواجد فيها" في جنين في الضفة الغربية.

وكان قد أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، "أنني سأستدعي السفير الإسرائيلي في باريس إثر تعرض دبلوماسيين بينهم فرنسيون لإطلاق نار في جنين"، كما أعلن أيضًا وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني، "أنني وجهت باستدعاء السفير الإسرائيلي في روما للحصول على توضيحات رسمية بشأن ما حصل في جنين".