بعثة أميركا لدى الأمم المتحدة: أميركا بدأت خطوات استعادة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية مع سوريا

أشارت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية بدأت خطوات استعادة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية مع سوريا"، وذلك مع قرار رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

كلام البعثة جاء خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا.

ولفتت إلى "أننا نتطلع لجذب استثمارات جديدة إلى سوريا لإعادة بناء اقتصادها"، وقالت إنّ "إجراءات الحكومة السورية حتى الآن من شأنها رفع سقف توقعاتنا لما سيأتي لاحقا".

وسبق وأن التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، حيث عقدا مباحثات للمرة الأولى جاءت خلال زيارة ترامب للسعودية.

وأمس، وافق الاتحاد الأوروبي على إزالة العقوبات المفروضة على سوريا.