الخارجية الألمانية: الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه وفد دبلوماسي مسجل ضم دبلوماسيا ألمانيا

اشارت وزارة الخارجية الألمانية الى إنها تدين بشدة إطلاق النار غير المبرر. ولفتت في بيان، الى ان الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه وفد دبلوماسي مسجل ضم دبلوماسيا ألمانيا.
وطالبت الخارجية الألمانية الحكومة الإسرائيلية بتوضيح الملابسات على الفور.
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار قرب وفد دبلوماسي، قائلا إنه انحرف عن طريق معتمد في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي كانوا ضمن الوفد الذي زار مدينة جنين بالضفة الغربية.
واوضح الجيش إن الوفد "انحرف عن المسار المعتمد ودخل منطقة غير مصرح له بالتواجد فيها"، وإن الجنود أطلقوا "طلقات تحذيرية لإبعاد أعضائه". وأكد الجيش عدم وقوع إصابات أو أضرار.
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