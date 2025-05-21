وزير خارجية أميركا: نعتقد أن الصفقة المقبولة مع إيران هي اتفاق لا يسمح لها بتخصيب اليورانيوم

أشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في تصريح، إلى "أننا نعتقد أن الصفقة المقبولة مع إيران هي اتفاق لا يسمح لها بتخصيب اليورانيوم"، في ظل اعتراض إيراني على هذا المطلب وتأكيد من طهران على حقها في تخصيب اليورانيوم للطاقة النووية السلمية.
إلى ذلك، لفت روبيو إلى "أننا نريد التأكد من أن تخفيف العقوبات يسمح لشركائنا بالمنطقة ببدء إيصال المساعدات إلى سوريا".
في سياق آخر، اعتبر روبيو أنّه "يوجد جرائم حرب ارتكبت في الحرب الروسية الأوكرانية ونعمل على إنهائها"، وقال: "سيكون هناك محاسبة على جرائم الحرب المرتكبة في الحرب الروسية الأوكرانية".
وشدد على أنّه "من غير المناسب ألا نحافظ على مستوى معين من التواصل مع روسيا باعتبارها قوة نووية كبرى".
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