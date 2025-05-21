"النشرة": اندلاع حريق في المدينة الصناعية الاولى في صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان "حريقا اندلع في المدينة الصناعية الاولى في صيدا وعلى الفور تحركت فرق مكافحة الحرائق وفرق الاسعاف والطوارئ التابعة لجمعية الحركة الشبابية للتنمية والسلام وعملت على اخماد الحريق بالتعاون مع الدفاع المدني

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