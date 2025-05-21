امن الدولة: ضبط شخصين يقومان ببيع طوابع أمام مؤسسة تربوية

اعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة في بيان، بانه إنطلاقًا من حرصها على مكافحة المخالفات داخل الإدارات الرسمية، ضبطت دورية من مديرية أمن المؤسسات والإدارة العامة، شخصين كانا يقومان ببيع طوابع أميرية أمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي وكلية الإعلام – الأونيسكو، في بيروت، بطريقة غير شرعية وبأسعار تفوق قيمتها الرسمية بعشرات الأضعاف. وبناء لإشارة النيابة العامة المالية، تمّ إجراء المقتضى القانوني بحقّهما.

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