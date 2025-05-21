بو عاصي أكد من باريس ضرورة ترسيم الحدود وحصر السلاح في يد الدولة وانسحاب إسرائيل

واصل النائب بيار بو عاصي زيارته الباريسية، حيث التقى يرافقه مسؤول العلاقات مع الأحزاب الفرنسية في "القوات اللبنانية" مروان حرب، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الفرنسي برونو فوكس. كما التقى بو عاصي وحرب كل من نائب رئيس مجلس الشيوخ كزاڤيه ياكوڤيلي والنائبة عن المغتربين الفرنسيين في لبنان أميليا لاكرافي ورئيس لجنة الصداقة الفرنسية - اللبنانية في مجلس النواب أرنو لوغال، كما رئيسة اللجنة في مجلس الشيوخ كريستين لافارد في جلسة استماع مع زملائها.

وخلال اللقاء، أكد بو عاصي "وجوب دعم لبنان في مطالبته بترسيم الحدود وتثبيتها مع كل من سوريا وإسرائيل"، مطالبا من التقاهم بـ"ضرورة الضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان". كما أكد "أهمية أن تمتلك الدولة اللبنانية حصرية السلاح، ضمن مهلة زمنية محددة"، مشيرا إلى "وجوب عودة السوريين المقيمين بشكل غير شرعي في لبنان إلى بلادهم لما يشكل استمرار إقامتهم من خطر وجودي على لبنان".

وكان بو عاصي دعا نظراءه الفرنسيين لـ"زيارة لبنان وخلق أطر تعاون إضافية بين البرلمانيين اللبنانيين ونظرائهم الفرنسيين".