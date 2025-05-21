أعلنت اللجنة الإنتخابية في إقليم جبل عامل في حركة أمل بان 42 بلدية فازت فيها لوائح التنمية والوفاء بالتزكية في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، وذلك بعد فوز بلدية الناقورة بالتزكية منذ بعض الوقت.

كانت هذه تفاصيل خبر حركة امل: 42 بلدية فازت فيها لوائح التنمية والوفاء بالتزكية في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون وذلك بعد فوز بلدية الناقورة بالتزكية منذ بعض الوقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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