النشرة: العثور على شاب مصاباً بطلق ناري في الرأس على اوتستراد زحلة

افاد مراسل "النشرة" في زحلة، بانه عُثر على شاب مصاباً بطلق ناري في الرأس على اوتستراد زحلة، وقد حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية وعناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني إلى مكان الحادث.

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