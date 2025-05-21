عممت وزارة التربية والتعليم العالي، نتائج استبيان الطلاب الذي اجرته حول عناوين عدة صدرت. وأبرز ما جاء في هذه النتائج هو مطالبة 85%؜ من الطلاب بمواكبة المناهج الجديدة للمعايير الدولية. وفي ما يلي رابط فيديو نتائج الاستبيان: https://we.tl/t-Oc9dtdPUHB.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التربية عممت نتائج استبيان أجرته للطلاب: 85% طالبوا بمواكبة المناهج الجديدة للمعايير الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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