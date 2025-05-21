وزير الدفاع التقى قنصل أوغندا ووهاب والاب ايلي ماضي

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، قنصل أوغندا في بيروت محمد حسين، وجرى التداول في مواضيع ذات اهتمام ثنائي، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

كما استقبل وزير الدفاع الوطني الوزير السابق وئام وهّاب، وتم البحث في الشؤون العامة والتطورات الراهنة على الساحة اللبنانية، لا سيّما ما يتعلق بالأوضاع الأمنية والاقتصادية وتأثيرها على عمل المؤسّسات الرسمية.

والتقى الوزير منسى أيضًا الأب إيلي ماضي في زيارة تهنئة بمناسبة تسلمه مهامه في وزارة الدفاع الوطني. وجرى خلالها التطرّق إلى دور المؤسّسة العسكرية في حماية الاستقرار وتعزيز صمود اللبنانيين في ظل التحديات الحالية.