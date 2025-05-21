باسيل بحث مع رئيسَي بلديتَي القبيات والمنصف أهمية العمل البلدي والإنماء

استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، كل من رئيس بلدية المنصف خالد صدقة، يرافقه منسق العلاقات الخارجية في التيار طارق صادق.

كما استقبل باسيل رئيس بلدية القبيات ميشال عبدو يرافقه النائب جيمي جبور ومنسق التيار في القبيات جورج كرم.

ودار النقاش حول أهمية العمل البلدي والإنماء في المناطق بما ينعكس إيجابًا على القرى والبلدات اللبنانية.