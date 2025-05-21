وزارة التربية تطمئن بان المدرسة الرسمية في عين بعال لم تصب بأي أذى بعد الاعتداء الاسرائيلي

اكدت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، "استمرارها في متابعة الأوضاع في الجنوب ، إثر استهداف سيارة على طريق الحوش عين بعال في قضاء صور بضربة اسرائيلية معادية ".

واشارت الى ان " مديرية التعليم الأساسي في الوزارة اتصلت بالمنطقة التربوية في الجنوب وبإدارة مدرسة عين بعال الرسمية ، واطمأنت إلى سلامة التلامذة والأساتذة والإدارة ، وتأكدت من ان المدرسة لم تصب بأي أذى . وأشادت بعزم أسرة المدرسة على الاستمرار بالتدريس".