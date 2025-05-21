اكدت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، "استمرارها في متابعة الأوضاع في الجنوب ، إثر استهداف سيارة على طريق الحوش عين بعال في قضاء صور بضربة اسرائيلية معادية ".
واشارت الى ان " مديرية التعليم الأساسي في الوزارة اتصلت بالمنطقة التربوية في الجنوب وبإدارة مدرسة عين بعال الرسمية ، واطمأنت إلى سلامة التلامذة والأساتذة والإدارة ، وتأكدت من ان المدرسة لم تصب بأي أذى . وأشادت بعزم أسرة المدرسة على الاستمرار بالتدريس".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التربية تطمئن بان المدرسة الرسمية في عين بعال لم تصب بأي أذى بعد الاعتداء الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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