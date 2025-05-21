مديرية أمن الدولة أعلنت توقيف سوريّ أثناء ترويجه المخدرات في الليلكي

أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي، أنه "استكمالًا للجهود التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة في مكافحة ترويج المخدرات، تمكّنت مديرية الإستعلام والعمليات الخاصة، وبعد رصد دقيق، من توقيف السوري (ر.ش.) بالجرم المشهود أثناء ترويجه المخدرات في منطقة الليلكي".

ولفتت إلى أنها "ضبطت بحوزته مبالغ مالية وكمية من الكوكايين الباز، الماريجوانا، وحشيشة الكيف موضبة في اكياس صغيرة".

هذا، وأُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.