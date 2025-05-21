انقطعت خدمة الـ "DSL" عن المشتركين في سنترالات مدينة النبطية، عربصاليم، البيسارية، جبشيت، جباع، كوثرية السياد، الدوير، الشرقية، والغسانية، تسبب بمشكلة لدى الطلاب والمؤسسات التجارية.
وناشد المشتركون في هذه البلدات وزير الاتصالات شارل الحاج و"أوجيرو"، "العمل سريعا لمعالجة المشكلة، نظرا إلى حاجة طلاب المدارس والجامعات والمؤسسات المصرفية والتجارية إلى الإنترنت".
كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع خدمة الـ "DSL" عن بلدات في النبطية والمشتركون ناشدوا وزير الاتصالات و"أوجيرو" العمل سريعا لمعالجة المشكلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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