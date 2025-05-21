انقطاع خدمة الـ "DSL" عن بلدات في النبطية والمشتركون ناشدوا وزير الاتصالات و"أوجيرو" العمل سريعا لمعالجة المشكلة

انقطعت خدمة الـ "DSL" عن المشتركين في سنترالات مدينة النبطية، عربصاليم، البيسارية، جبشيت، جباع، كوثرية السياد، الدوير، الشرقية، والغسانية، تسبب بمشكلة لدى الطلاب والمؤسسات التجارية.

وناشد المشتركون في هذه البلدات وزير الاتصالات شارل الحاج و"أوجيرو"، "العمل سريعا لمعالجة المشكلة، نظرا إلى حاجة طلاب المدارس والجامعات والمؤسسات المصرفية والتجارية إلى الإنترنت".