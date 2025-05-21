شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: موسم حصاد القمح 2025 إنجاز استراتيجى لصالح الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

ثمّن حزب الحرية المصرى، الافتتاح الرسمي لموسم حصاد القمح لعام 2025، والذي يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسي من قلب مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، أحد أهم مشروعات التوسع الزراعي في الجمهورية الجديدة.

وأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، حيث أن هذا المحصول الاستراتيجي يُعد عصب الأمن الغذائي للمصريين، مشيرا إلى أن ما نشهده من عرض لآليات الحصاد المتقدمة، والتوسّع في استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، هو دليل واضح على حجم التخطيط والرؤية بعيدة المدى التي تتبناها القيادة السياسية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع مستقبل مصر لم يعد مجرد مشروع زراعي، بل أصبح ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال تكامل الزراعة مع الصناعة، خاصة بعد إعلان فخامة الرئيس عن بدء المرحلة الأولى من مدينة "مستقبل مصر الصناعية"، وهو ما يعكس اتجاهاً حقيقياً لبناء قاعدة إنتاجية متكاملة على أرض الواقع.

وأشاد مهنى، بتوجيهات الرئيس المستمرة لتخفيف الأعباء عن الفلاح المصري، وتقديم الدعم الكامل للمزارعين، وهي خطوات نابعة من إيمان الدولة بدور الفلاح في تحقيق الأمن القومي الغذائي، مؤكدا على دعم الحزب الكامل لجهود الدولة وقيادتها السياسية في هذا المسار الوطني، وقوفه خلف كل خطوة تهدف إلى تمكين الاقتصاد المصري، وتحقيق السيادة الغذائية، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.