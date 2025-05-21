سفير المملكة لدى المغرب يتفقّد صالة مبادرة “طريق مكة” في مطار محمد الخامس الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تفقّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، اليوم، صالة مبادرة “طريق مكة” في مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء؛ التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحج لضيوف الرحمن في المملكة المغربية، وذلك بحضور معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أحمد التوفيق.

واطّلع السفير الصالح على سير العمل في صالة المبادرة، والإجراءات المنفذة لتيسير رحلة الحج، وتنظيم الخدمة بما يحقق إنهاء إجراءات رحلة حجهم بسهولة، وتقديم تجربة متميزة لهم.

وتهدف مبادرة “طريق مكة” إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفّذ المبادرة في عامها السابع بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

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