شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قتلى في تفجير حافلة مدرسية بباكستان.. والهند متهمة والان نبدء بالتفاصيل

اتهامات للهند

الدمام - شريف احمد - قُتل 4 أطفال على الأقل وبالغان الأربعاء في تفجير يعتقد أنه انتحاري استهدف حافلة مدرسية في إقليم بلوشستان الواقع جنوب غرب باكستان، في هجوم اتهمت إسلام آباد الهند بالوقوف وراءه.ووقع الهجوم في منطقة خوضدار بإقليم بلوشستان عندما كانت الحافلة في طريقها إلى المدرسة التي يرتادها أبناء العسكريين وسكان تلك المنطقة.واتهم رئيس الحكومة شهباز شريف، الهند بدعم المسلحين الذين نفذوا الهجوم الذي يأتي بعد نحو أسبوعين من توصل الجانبين الى هدنة وضعت حدا لأعنف اشتباكات بينهما في عقود، فيما صرّح الجيش في بيان أن الهجوم "مخطط له ومدبر" من قبل الهند.وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق في تصريحات صحافية أن الحصيلة هي 5 قتلى بينهم 3 اطفال.وأظهرت مشاهد نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي هيكل الحافلة المدمرة وكومة من الحقائب المدرسية.