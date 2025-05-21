شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: تهديد الاحتلال لحياة الدبلوماسيين "غير مقبول" والان نبدء بالتفاصيل

استهداف دبلوماسيين

الدمام - شريف احمد - اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأربعاء، أن أي تهديد لحياة الدبلوماسيين "غير مقبول"، بعدما أطلقت قوات الاحتلال طلقات تحذيرية باتجاه دبلوماسيين كانوا يقومون بزيارة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.وأضافت كالاس للصحفيين في بروكسل: "ندعو الاحتلال الى التحقيق في هذه الحادثة ونطلب محاسبة المسؤولين عنها".وزعم جيش الاحتلال الأربعاء إطلاق "طلقات تحذيرية" بعد أن "انحرفت" الزيارة التي قام بها دبلوماسيون أجانب إلى مدينة جنين في شمال الضفة الغربية، عن المسار المتفق عليه.