انتخاب 5 رؤساء بلديات ونوابهم في جبيل

تواصلت في سرايا جبيل، عملية انتخاب رؤساء ونواب الرئيس للبلديات المنتخبة في القضاء، بحضور قائمقام المتن مارلين حداد نيابة عن قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري. وجاءت نتائج الانتخاب كالاتي: الدكتور جوزف الشامي رئيسا لبلدية جبيل والمهندس زاهر ابي غصن نائبا للرئيس . الدكتور سامي ابي سليمان رئيسا لبلدية حصرايل وايهاب الحلو نائبا للرئيس. جهاد عصام شاهين رئيسا لبدية جاج ويوسف اسعد الخوري يوحنا نائبا للرئيس. نزيه ابي سمعان رئيسا لبلدية اهمج وشوقي ضاهر نائبا للرئيس. جورج دومط رئيسا لبلدية جدايل وربى جميل سعادة نائبا للرئيس. وتستكمل غدا والأسبوع المقبل، عملية الانتخاب لباقي البلديات.

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