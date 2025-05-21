فوز لائحة "التنمية والوفاء" في بلدية الغسانية بالتزكية

فازت لائحة "التنمية والوفاء" في بلدية الغسانية - قضاء صيدا بالتزكية، وذلك بعدما أعلنت آخر مرشحة حنان فواز انسحابها. وقالت المرشحة فواز في بيان إنّه "ايمانا مني بحس المسؤولية وادراكا عميقا لمصلحة البلدة والعائلة وتأكيدا ان ترشحي لم يكن كيديا، بل جاء في سياق ممارسة الديمقراطية والتسابق على خدمة اهل البلدة، وبهدف ايصال صوت المرأة وتعزيز حقها في التمثيل العادل، اسحب ترشيحي بعد وعد من المرشحين الباقين بخطة تنموية تليق بالبلدة وتستجيب لاحتياجات اهلها وتطلعاتهم".

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