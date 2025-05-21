ندوة في نادي متخرجي الأميركية عن "محاربة الجوع وكيفية التصدي لتحديات الفقر في العالم"

استضافت مؤسسة "الغذاء اللبناني" الخيرية، الدكتور معزّ الشهدي مؤسس ورئيس شبكة "بنوك الطعام الإقليمية" التي تضم في عضويتها 59 دولة، وأقيمت ندوة في نادي متخريجي الجامعة الأميركية في بيروت، في إطار التزامها المستمر محاربة الجوع وتعزيز شراكاتها مع منظمات إقليمية وعالمية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان والمنطقة.

بداية، تحدثت رئيسة المؤسسة منى جحا وأكدت "أهمية هذا اللقاء الذي يسلّط الضوء على القضايا الإنسانية الكبرى". ثم تحدث الشهدي عن "حيثيات النموذج العملي المتكامل لكيفية التصدي لتحديات الجوع والفقر في العالم، من خلال مشاريع تنموية ترتكز على العدالة الاجتماعية والاقتصاد الدائري بهدف القضاء على الجوع والفقر، والحفاظ على البيئة كدعائم أساسية لبناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة". وقال:"انطلقت فكرة بنوك الطعام من مصر في العام 2006، حيث تم تأسيس بنك الطعام المصري آنذاك، بهدف القضاء على الجوع في مصر، وتم حينها تقديم مساعدات غذائية لنحو 12 مليون شخص، قلصنا فيها هدر الطعام من خلال شركات مع الفنادق والمطاعم، واستنادًا إلى نجاح هذه التجربة في مصر انتقلت الفكرة إلى باقي الدول. ففي العام 2011 عملنا على إنشاء الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام (FBRN)، بهدف تطويرها في 37 دولة وتوحيد الجهود في محاربة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي، . واستطعنا أن نؤسس ما يقارب 59 بنك طعام حول العالم حتى اليوم".

ولفت الى " ان شبكة بنوك الطعام وما تحتويه من فروع منها ، تقدم خدمات غذائية وطبية شهريًا يستفيد منها ما يوازي 190 مليون من الجوع حول العالم. وذلك من خلال عملية متقنة جدًا للوصول إلى المستحق الحقيقي للغذاء، وتشمل العاطلين عن العمل لأسباب قسرية كالمرض أو ذوي الاحتياجات الخاصة". أضاف:"ثم طوَرنا برامجنا بعد ذلك، من خلال استهداف بعض الأفراد الذين يستطيعون القيام ببعض الأعمال، فعملنا على تدريبهم وتأهيلهم ، بعد أن وفرّنا لهم فرص العمل اللازمة، وبذلك نكون قد خففنا من وطأة الجوع من جهة، وعملنا على حلّ لمشكلة البطالة من جهة أخرى. عرضنا في هذه الجلسة نموذج مؤلف من سبع محاور أساسية نطلق عليه تسمية لائحة بنك الطعام. والمحاور السبع هذه أساسية ، لأنها تختلف من بلد لبلد، بحسب أولوية كل بلد، والحمدالله فقد نجحنا في تغطية ما يقارب 60 بالمئة من دول العالم . من خلال البرامج الخاصة والخدمات المتنوعة، والتدريب والتشغيل بالأسلوب السليم لبنوك الطعام".

واردف "لقد شملت خدماتنا كل الدول التي تتعرض للحروب ، وكان نصيب غزة ما يقارب 800 شاحنة غذاء، أما فيما خص لبنان فخدماتنا كانت تواكب الحرب الأخيرة، حيث قدّمنا وجبات ساخنة، بالإضافة إلى الاستشفاء والطبابة والملابس أيضًا، حاليًا نقدم خدمات غذائية للسودان جراء ما تشهده من حروب. ويمكن القول إنّ مشروعنا بمقدوره الوصول بيسر وسرعة إلى كل البلدان التي تعاني من أزمات وحروب. ذلك أننا نتّبع برامج متعددة ومتنوعة لتقديم الخدمات الغذائية حول العالم ".