الحاج زار "تاتش" وأعطى توجيهاته لرفع جهوزية الشركة لموسم الصيف: للعمل على رفع مستوى الشبكة

شدد وزير الاتصالات شارل الحاج، على "أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الاتّصالات"، مؤكّدًا أنّ "من أولويات المرحلة المقبلة جعل لبنان منصة إقليمية رائدة في مجال الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات".

كلام الحاج جاء في أول زيارة له إلى شركة "تاتش" منذ توليه وزارة الاتّصالات، حيث جال الوزير شارل الحاج، في مكاتب الشركة في مركزها الرئيسي في وسط بيروت.

وكان قد استهل الحاج الزيارة باجتماع مع مديري الشركة تمحور حول نتائج الأعمال المُنجزة خلال الرّبع الأوّل من العام الحالي. وأعطى الوزير الحاج توجيهاته بضرورة رفع جهوزية الشركة في ضوء التوقعات بموسم صيف واعد.

كما التقى عددًا من الموظفين والمسؤولين في الشركة، وأبدى تقديره لجهودهم لجهة محافظتهم على القطاع لاسيما في أصعب الأوقات.

وأشار الحاج إلى أن لبنان يمتلك كل المقوّمات لتحقيق هذا الهدف، من موقع جغرافي استراتيجي، إلى كفاءات بشرية عالية، وتاريخ طويل في مجال التّواصل، وثقافة منفتحة ومتنوعة.

وأكّد ضرورة تغيير النظرة التقليدية لقطاع الاتّصالات، من كونه مصدر جباية لخزينة الدولة، إلى كونه المحرّك الأساسي للاقتصاد اللبناني، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البنية التحتية وتوفير بيئة مناسبة للشباب سيمكّنهم من الإبداع في هذا المجال.

وقال الوزير الحاج إن "لا وجود لموظّف سيّئ، بل ثمّة موظّف وُضع في غير موقعه الصحيح، أو لم تُؤمَّن له الظروف الملائمة"، مؤكّدًا "ضرورة توفير البيئة المناسبة التي تتيح للموظّفين أداء مهامّهم على أكمل وجه، إذ إنّ مسؤولية رفع مستوى الأداء تقع على عاتق الجميع، في ظلّ رهان كلّ لبناني على هذا القطاع وانتظاره للأفضل".

كما لفت إلى "المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق القطاع في الوقت الحالي، لزيادة واردات الدولة، وتأمين موارد لشراء أدوية السرطان والأمراض المستعصية، ولدفع رواتب القوى الأمنية والموظفين الشرفاء".

وختم الوزير الحاج أنّ "من حقّ اللبناني، سواء أكان مقيمًا أم مغتربًا، أن يحظى بخدمة ممتازة. ويجب أن نعمل على رفع مستوى الشبكة من جديد، لأنّ معيار اللبناني كان ولا يزال من أعلى المعايير".

كما جال على الأقسام الأساسية التي يجري فيها مراقبة الشبكة على مدار الساعة، إضافة إلى مركز إدارة الأحداث الأمنية، ومركز خدمة الزبائن.

من جانبه، رحّب رئيس مجلس إدارة شركة تاتش ومديرها العام سالم عيتاني بالوزير شاكراً إياه على هذه الزيارة.

وقال "منذ توليك وزارة الاتصالات، أطلقت ورشة عمل متكاملة أقل ما يقال فيها أنها تتميز بالتحديات، إن من ناحية طبيعة الاستحقاقات التي أوكلتنا بها في مختلف المجالات، أو لناحية التغيير الجذري الذي أعلنت عنه منذ البداية لجهة اعتبار قطاع الاتصالات الداعم الأساسي للمواطن في حياته اليومية، وإعادة الدور الرائد للقطاع على صعيد المنطقة العربية"، مؤكدًا أن "تاتش تعمل بكل قواها لتطبيق خطة عمل الوزير الحاج ضمن المهلة".